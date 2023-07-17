Глава СПЧ: поправки в ПДД об электросамокатах не работают

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Согласно статистике МВД по авариям с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) за второй квартал 2023 года, поправки в ПДД об электросамокатах не работают, считает глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.



— Расчеты показывают, что опасность СИМ равна опасности транспортных средств. Если посчитать удельное число пострадавших на 100 тыс. СИМ и на 100 тыс. автомобилей, то оно практически одинаково, — приводит ТАСС его слова.

Фадеев подчеркнул, что самокаты не являются безопасным транспортным средством. По его словам, теперь пешеходы на тротуаре не чувствуют себя в безопасности.

realnoevremya.ru

В России электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) могут начать получать государственные номерные знаки, как и автомобили. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, занимающийся вопросами транспорта и дорожной сети, считает, что следующим шагом станет создание надежной системы фиксации правонарушений.

В начале июля появилась информация, что Минтранс планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения.

Минпромторг России прорабатывает вопрос обязательной сертификации электросамокатов. Следующим шагом после введения сертификации электросамокатов должна стать их обязательная регистрация в ГИБДД, полагают общественники.

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Маргарита Головатенко