На установку светофоров около школ в Казани потратят более 19 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани на установку светофорных объектов выделят 19,1 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Светофоры установят по адресам:

ул. Ломжинская, 5а в Советском районе;

ул. Г. Баруди, 8 (между ул. Повстанческая и ул. Батыршина) в Кировском районе;

перекресток улиц Гагарина и Октябрьской в Ново-Савиновском районе.

Светофоры на этих участках решили установить в связи с концентрацией на них ДТП, в том числе с погибшими и пострадавшими. Таким образом, было решено повысить уровень безопасности на улично-дорожной сети около образовательных организаций, на маршрутах движения «дом — школа — дом» и маршрутах школьных автобусов.



Срок выполнения работ: с даты заключения контракта в течение 28 дней. Контракт действует включительно до 30 сентября этого года.

Заказчик — МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением» Казани. Подать заявку можно до 25 июля, поставщика определят 27 июля.



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Маргарита Головатенко