Казанская прокуратура проверяет информацию о нападении собаки на 6-летнего ребенка

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прокуратура Авиастроительного района Казани организовала проверку по факту нападения собаки на 6-летнего ребенка. Об этом сообщила и.о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.

Инцидент произошел на улице Дементьева еще 15 июля. Собака, гулявшая на улице без намордника, укусила мальчика.

По факту нападения животного на несовершеннолетнего проводится проверка. Надзорное ведомство даст оценку действиям местных властей и специализированных организаций на предмет соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На прошлой неделе Госдума приняла в окончательном чтении закон о предоставлении права регионам выбирать способы борьбы с бездомными животными. Теперь они могут устанавливать порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определять перечень необходимых мероприятий.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов