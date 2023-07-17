Имя поэта Александра Пушкина присвоят казанской гимназии №93

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани приняли решение присвоить имя великого русского поэта Александра Пушкина гимназии №93 Советского района города. Инициатива принадлежит Русскому национально-культурному объединению Татарстана.

Решение принято в преддверии 190-летия с момента пребывания Александра Пушкина в Казани. Он гостил в городе с 5 по 8 сентября 1833 года.

По поручению раиса Татарстана Рустам Минниханова, сейчас идет обсуждение итогового проекта установки памятника Александру Пушкину на территории казанской гимназии.

— Сейчас мы активно готовимся к тому, чтобы на самом высоком и достойном уровне провести многочисленные мероприятия, посвященные жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина. У нас большие планы, и нет сомнений, что большой профессиональной командой нам удастся достичь важных результатов, — сказала председатель объединения Ирина Александровская.



Напомним, присвоение казанской школе имени Александра Пушкина вошло в число мероприятий по подготовке и проведению в республике празднования 225-летия со дня рождения великого русского поэта. Ответственным исполнителем назначено Министерство образования и науки Татарстана.



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Айрат Назипов