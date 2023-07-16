Скончалась актриса и певица Джейн Биркин
В возрасте 76 лет скончалась англо-французская певица и актриса Джейн Биркин. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что тело актрисы обнаружил дома ее опекун.
Джейн Биркин удостоили Орденом Британской империи и Французского национального ордена «За заслуги». Кроме того, она дала свое имя сумке Hermès Birkin.
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