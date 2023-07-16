МВД Турции опровергло запрет выдачи ВНЖ иностранцам в Стамбуле

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В департаменте по вопросам миграции МВД Турции опровергли сообщения о запрете властями Стамбула выдачи иностранцам первичного вида ВНЖ во всех районах города, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.



В МВД отмечают, что список так называемых закрытых районов Стамбула не менялся с октября прошлого года. Он по-прежнему включает в себя десять муниципалитетов.

14 июля газета Milliyet сообщила о закрытии всего Стамбула для выдачи иностранцам первичного ВНЖ. Издание утверждало, что была приостановлена выдача первичного ВНЖ иностранным гражданам, кроме «вынужденных случаев», которые связаны с необходимостью обеспечения их безопасности, лечения, обучения, участия в деятельности, связанной с международной торговлей.

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Маргарита Головатенко