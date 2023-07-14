АвтоВаз выйдет из капитала производителя автозапчастей ОАТ и передаст свои доли КАМАЗу

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

АвтоВаз выйдет из капитала группы «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), которая считается крупнейшим производителем автозапчастей и компонентов для автомобильной промышленности. Компания передаст 40% своей доли ПАО «КАМАЗ», пишет РБК.

Сделка носит безденежный характер. Уточняется, что челнинский автогигант будет единолично контролировать ОАТ. При этом в пресс-службе КАМАЗа не стали комментировать эту информацию.

Как заявил вице-президент по закупкам АвтоВАЗ» Михаил Соснин, процесс выхода автозавода из капитала ОАТ был предопределен ещё французской группой Renault, которая владела пакетом в 67,7% акций завода, а также «Ростехом».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Группа ОАТ — крупнейшее объединение производителей автокомпонентов, в которое входят десять предприятий в пяти регионах — Самарской, Ульяновской, Рязанской, Владимирской и Пензенской областях.

АвтоВАЗ в 2024 году рассчитывает увеличить экспортные объемы в несколько раз. Компания видит перспективы для развития отношений с Ираном и Турцией, ОАЭ, Оманом и Сирией, а еще со странами африканского континента — Алжиром, Нигерией, Эфиопией, Ганой и рядом других.

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Айрат Назипов