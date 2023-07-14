В России сократилось число безработных с начала года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В России с начала года сократилось число безработных на 61 тысячу. Статистику озвучила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

— Численность зарегистрированных безработных в центрах занятости составляет 504 тысячи человек. Это на 61 тысячу меньше, чем в начале года, — сказала она на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Голикова поручила Минобрнауки и Минпросвещения России совместно с Минпромторгом и Минтрудом, регионами, образовательными организациями и предприятиями продолжать работу по трудоустройству выпускников.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани на 1 июля 2023 года в качестве безработных официально зарегистрировано 2 466 человек — в полтора раза меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. За январь — июнь этого года в центры занятости обратилось 5,4 тысячи казанцев. Это на 4 тысячи человек меньше, чем за первое полугодие 2022 года.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов