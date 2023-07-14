Вблизи границы Татарстана и Удмуртии зафиксировали первый случай африканской чумы свиней

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Удмуртии выявили первый случай заражения африканской чумой свиней. Его обнаружили в селе Старый Аргабаш, которое граничит с Кукморским районом Татарстана, сообщают местные власти.

Диагноз подтвердился при исследовании материала от добытого охотником дикого кабана на территории охотничье-производственного участка «Вятский берег». Тушу кабана сожгли, в районе места охоты установлены дезбарьеры, выставлен круглосуточный пост ветеринарного контроля.

— Проведена дезинфекция места добычи кабана и места хранения туши животного, а также транспорта, в котором перевозилась туша животного. Государственная ветеринарная служба в течение карантина в 5-километровой зоне еженедельно будет исследовать все поголовье свиней на предмет заболевания АЧС, — говорится в сообщении.

Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Уточняется, что угроза дальнейшего распространения чумы остается высокой.

За первые три месяца в Татарстане отстрелили более 1,5 тысячи диких кабанов. Это было сделано в целях предотвращения распространения африканской чумы свиней.

А в прошлом году в республике выявили 11 очагов АЧС. Под угрозой находились Спасский, Верхнеуслонский, Мамадышский, Чистопольский, Рыбно-Слободский, Пестречинский и Алькеевский районы.



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Айрат Назипов