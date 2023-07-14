В Казани 13 июля произошло 137 ДТП
За 13 июля в Казани произошло 137 ДТП. Об этом сообщают в Госавтоинспекции полка ДПС города.
В авариях пострадали 4 человека — 2 столкновения, наезд на пешехода, наезд на велосипедиста.
В состоянии алкогольного опьянения задержаны 6 водителей. Еще один водитель не имел права управления.
В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 3 гражданина.
Напомним, за первое полугодие 2023 года в Казани зарегистрировали 651 ДТП. В них погибли 17 человек, 770 получили травмы.
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