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В Казани 13 июля произошло 137 ДТП

07:26, 14.07.2023
В Казани 13 июля произошло 137 ДТП
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За 13 июля в Казани произошло 137 ДТП. Об этом сообщают в Госавтоинспекции полка ДПС города.

В авариях пострадали 4 человека — 2 столкновения, наезд на пешехода, наезд на велосипедиста.

В состоянии алкогольного опьянения задержаны 6 водителей. Еще один водитель не имел права управления.

Фото: realnoevremya.ru

В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 3 гражданина.

Напомним, за первое полугодие 2023 года в Казани зарегистрировали 651 ДТП. В них погибли 17 человек, 770 получили травмы.

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Елизавета Пуншева
АвтоПроисшествия Татарстан

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