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Роспотребнадзор не нашел в Татарстане йогурты от Новотроицкого молокозавода, которыми могли отравиться дети

18:34, 13.07.2023 1
Роспотребнадзор не нашел в Татарстане йогурты от Новотроицкого молокозавода, которыми могли отравиться дети
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане не выявили продукцию Новотроицкого молокозавода, которой, предположительно, массово отравились дети в Орске. Об этом «Реальному времени» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по республике.

— В ходе контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в текущем году, продукция Новотроицкого молокозавода не выявлялась. В случае получения поручения Роспотребнадзора об изъятии из обращения какой-либо некачественной продукции будут проведены необходимые мероприятия, — рассказали нам в ведомстве.

Там добавили, что жалоб от потребителей на некачественную продукцию этого производителя в ведомство не поступало. Основания для проведения проверок в республике нет.

Накануне мэрия Орска сообщила, что в городе отравились 36 детей. Предположительно, источником инфицирования стал йогурт производства Новотроицкого молокозавода.

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Айрат Назипов, Артур Казанцев
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:42
    То молодежь страдает от сидра, теперь дети от йогурта
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