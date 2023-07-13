Роспотребнадзор не нашел в Татарстане йогурты от Новотроицкого молокозавода, которыми могли отравиться дети

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане не выявили продукцию Новотроицкого молокозавода, которой, предположительно, массово отравились дети в Орске. Об этом «Реальному времени» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по республике.

— В ходе контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в текущем году, продукция Новотроицкого молокозавода не выявлялась. В случае получения поручения Роспотребнадзора об изъятии из обращения какой-либо некачественной продукции будут проведены необходимые мероприятия, — рассказали нам в ведомстве.

Там добавили, что жалоб от потребителей на некачественную продукцию этого производителя в ведомство не поступало. Основания для проведения проверок в республике нет.

Накануне мэрия Орска сообщила, что в городе отравились 36 детей. Предположительно, источником инфицирования стал йогурт производства Новотроицкого молокозавода.

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Айрат Назипов, Артур Казанцев