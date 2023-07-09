В Екатеринбурге обнаружили 15 случаев менингококковой инфекции, два из них — летальные

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Роспотребнадзоре по Свердловской области сообщили о 15 случаях менингококковой инфекции в Екатеринбурге, из которых два — летальные, передает пресс-служба ведомства. Ситуация находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по области.

— В ходе наблюдения за контактными лицами выявлены ещё два заболевших среди сотрудников распределительного центра Ozon, а также два случая заболевания и один бессимптомный носитель инфекции среди работников ПАО «Уралхиммаш» (заводчане проживали с сотрудниками Ozon в одном хостеле), — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что за всеми контактировавшими с заболевшими продолжается медицинское наблюдение. Всего было осмотрено более 1200 человек.

— На текущий момент прививки получили более 900 работающих в распредцентре Ozon и на предприятии «Уралхиммаш», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Там также заверили, что граждане, бывшие в близком контакте с заболевшими, проходят антибиотикопрофилактику. Помимо перечисленных мер, ведомство организовало ситуационную горячую линию.

— Управление Роспотребнадзора напоминает, что риск заражения менингококковой инфекцией при получении посылок отсутствует.



В Татарстане за семь месяцев 2022 года выявили пять случаев менингококковой инфекции. За январь — июль 2021-го заболевших не было, сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

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Илина Хакимова