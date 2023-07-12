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На организацию и проведение конкурса «Влюбись в Казань» потратят свыше 700 тысяч рублей

22:40, 12.07.2023
На организацию и проведение конкурса «Влюбись в Казань» потратят свыше 700 тысяч рублей
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Власти города готовы потратить 729 тысяч рублей на организацию и проведение конкурса творческих проектов «Влюбись в Казань», выяснило «Реальное время». Его цель — создать привлекательный образа города, с помощью видеороликов и популяризации из в социальных сетях

Согласно условиям договора, подрядчик обязуется разработать стратегию продвижения онлайн-рекламы на 2 месяца, записать ролик, привлечь блогеров для продвижения конкурса и так далее.

Заказчик хочет, чтобы конкурс помог увеличить туристический поток в город и повысить его культурный уровень.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Реальное время» уже писало, что конкурс будет проходить с 17 апреля по 1 сентября 2023 года. Участвовать может любой желающий, включая граждан других стран. Основная задача — снять видеоролик о местах, событиях или объектах Казани, которые обладают ярким туристическим потенциалом. Хронометраж видео не должен превышать пяти минут, а разместить его необходимо в социальных сетях.

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Айрат Назипов
БизнесУслуги Татарстан

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