Пять казанских детсадов откроют после капремонта в августе

В Казани после капительного ремонта в августе откроют пять детских садов. Работы проводятся и в крупных учреждениях, рассчитанных на 220 мест, так и в детсадах для детей с особенностями здоровья на 40 воспитанников, сообщили в мэрии города.



Продолжают обновлять детсад №231 на улице Восстания. Здесь укрепили фундамент, заменили устаревшие коммуникации и кровлю. Работы выполнили на 65%. В детсаду создадут условия для воспитания детей с нарушениями интеллекта: появятся кабинеты дефектологов и логопедов, а также специальная сенсорная комната для психологической разгрузки. Посещать детский сад смогут 40 ребят.

Детсад №163 на улице Завойского находился в критическом состоянии. Сейчас ывполнение работ оценивается на 68%. Рабочие укрепили несущие балки, произвели гидроизоляцию фундамента, утеплили фасад. В прошлом году здесь отремонтировали входные группы, заменили окна, провели кровельные и электромонтажные работы, а к августу завершат отделку помещений и благоустройство территории. После открытия детсад будут посещать 150 детей. В дошкольном учреждении обучение и воспитание будет проходить на татарском языке. Воспитанников будутт знакомить с культурой и традициями татарского народа.

В Авиастроительном районе города ремонтируют детский сад №308 на улице Молодежной, рассчитанный на 220 мест. Выполнение работ оценивается в 77%. В учреждении будут проводить мероприятия на двух языках, организуют коррекцию недостатков в развитии детей с нарушениями речи и работу с семьями для адаптации детей к условиям детского сада.

В Советском районе Казани ремонтируют два дошкольных учреждения. В билингвальном детсаду №155 по улице Новаторов ремонт выполнен на 41%. После открытия его будут посещать 40 детей с особенностями развития. Основное направление работы учреждения — коррекция ментальный нарушений у ребят 3-7 лет.

В детсаду №377 по улице Отрадной ремонт почти завершен — выполнение составляет 87%. Учреждение рассчитано на 120 мест. В детсаду будут проводиться занятия по познавательно-речевому и физическому развитию.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Напомним, за последние десять лет в столице Татарстана капитально отремонтировали 86 детских садов.

В июне «Реальное время» сообщало, что на ремонт четырех казанских детсадов выделят 352,5 млн рублей. В список входили вышеупомянутые детсады №231, №308, №163 и №155. Работы планировали завершить до конца 2023 года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко