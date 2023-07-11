Центробанк хочет начать тестировать цифровые рубли на реальных операциях в августе
Банк России рассчитывает начать тестирование цифровых рублей на реальных операциях с клиентами в августе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центробанк.
— Закон о цифровом рубле принят. Теперь нужно принять необходимые нормативные акты. И мы рассчитываем это сделать в кратчайшие сроки. Планируем начать пилот с реальными цифровыми рублями в августе, — говорится в заявлении.
Напомним, Госдума во втором и третьем, окончательном чтении приняла закон о внедрении цифрового рубля. Статус оператора его платформы закреплен за Банком России.
Федеральный закон о внедрении цифрового рубля вступит в силу 1 августа 2023 года. Исключение сделано для положений, для которых установлен иной срок их вступления в силу.
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в начале июля выразила мнение, что цифровой рубль станет доступен для использования всем россиянам на горизонте 2025—2027 годов. По ее словам, до 2024 года страна «будет жить с цифровым рублем в режиме пилотирования, с очень ограниченным количеством клиентов и операций». Полномасштабное внедрение цифрового рубля займет несколько лет.
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