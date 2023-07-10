Казанцы жалуются на пробки в районе перекрестка улиц Зорге и Даурской

Фото: предоставлено realnoevremya.ru очевидцами

Казанские автомобилисты пожаловались на заторы в районе перекрестка Зорге и Даурской. Как рассказали «Реальному времени» очевидцы, участок дороги перекрыт, но некоторые водители нарушают правила, из-за чего возникают пробки.

В целом водители теряют на этом участке дороги около 15 минут. Как уверяют автомобилисты, на месте пока нет рабочих.

Фото: предоставлено realnoevremya.ru очевидцами

Напомним, на этом перекрестке сейчас идут ремонтные работы. При вскрытии дорожного полотна сотрудниками МУП «Метроэлектротранс» были выявлены неисправности по верхнему строению пути. В связи с этим было принято решение провести работы по приведению путей к нормативному состоянию. По этой причине решили временно приостановить движение трамвайных маршрутов №4 на несколько часов.

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Айрат Назипов