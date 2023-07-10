Казанцы жалуются на пробки в районе перекрестка улиц Зорге и Даурской
Казанские автомобилисты пожаловались на заторы в районе перекрестка Зорге и Даурской. Как рассказали «Реальному времени» очевидцы, участок дороги перекрыт, но некоторые водители нарушают правила, из-за чего возникают пробки.
В целом водители теряют на этом участке дороги около 15 минут. Как уверяют автомобилисты, на месте пока нет рабочих.
Напомним, на этом перекрестке сейчас идут ремонтные работы. При вскрытии дорожного полотна сотрудниками МУП «Метроэлектротранс» были выявлены неисправности по верхнему строению пути. В связи с этим было принято решение провести работы по приведению путей к нормативному состоянию. По этой причине решили временно приостановить движение трамвайных маршрутов №4 на несколько часов.
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