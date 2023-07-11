До конца июля в Казани завершат благоустройство жилого квартала на 133 «квадрата»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Через две недели в Приволжском районе Казани планируют завершить благоустройство жилого квартала площадью 133 тысячи квадратных метров. В порядок приведут придомовые территории 27 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба мэрии.

Работа ведется во дворах девяти домов возле сквера на улице Парина, где проживают 2,5 тысячи казанцев. По улице Академика Парина, 2, 4, ул. Сыртлановой, 8, 18 и 20 строят две детские площадки. Также во дворах установят спортивное оборудование — турники и рукоходы.

Во дворе по ул. Академика Парина, 4а уже начали установку скамеек, урн для мусора и полусферы. Из-за инженерных коммуникаций здесь невозможно установить детские площадки, поэтому детям предложат играть на соседних дворовых территориях.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Возле домов по проспекту Победы, 15/1, 15/2, 15/3 появится детская площадка из шести малых архитектурных форм — детского игрового комплекса, двойных качелей, качалки-балансира и качалки-пружинки «Мотоцикл», домика с навесом и панели «Крестики-нолики».

В начале месяца общий процент выполнения работ по республиканской программе «Наш двор» в Казани на этот год составлял 54,9%. По данным Комитета внешнего благоустройства исполкома города, на 238 дворовых территориях проводились работы, 166 ожидали начала благоустройства, на 69 полностью завершили ремонт.

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Айрат Назипов