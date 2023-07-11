Выручка IT-компаний Татарстана достигла рекордных 150 млрд рублей в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Выручка татарстанских IT-компаний от продажи продукции в 2022 году составила 150 млрд рублей — это рекордный показатель за все время существования отрасли в регионе, заявил заместитель премьер-министра Татарстана — глава Минпромторга республики Олег Коробченко на заседании круглого стола «Цифровая кооперация через группу стратегического видения «Россия — Исламский мир» на полях «Иннопрома-2023» в Екатеринбурге. Встреча прошла 11 июля с участием торговых представителей России в государствах-членах Организации исламского сотрудничества.



В общем валовом региональном продукте Татарстана (3,8 трлн рублей) на долю IT проходится порядка 4%, что сопоставимо с такими отраслями, как строительство, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.

— Наша цифра может стать отличным товаром и возможностью выстроить сотрудничество на основе обмена и интеграции компаний и отечественных разработок в дружественные государства, — сказал Коробченко и выразил желание занять нишу экспорта цифровых решений из Татарстана с помощью торгпредов.

По итогам прошлого года российские ИТ-компании заработали 2,38 трлн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В ходе встречи советник руководителя администрации раиса Татарстана Ленар Файзутдинов выступил с презентацией результатов исследования цифровизации 57 стран ОИС. Замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Рустам Хидиятуллин презентовал цифровой портфель для экспорта и модели цифровой кооперации на примере Татарстана. Были представлены реализованные проекты в сфере цифрового экспорта от группы компаний «Монтранс» и проект «Цифровой атташе» от торгпредов РФ в Малайзии и Аргентине.

Казанские фирмы вошли в топ-100 крупнейших IT-компаний по версии аналитического центра CNews. Так, в рейтинг попали Innostage, «Барс Груп» и ICL. Выше всех представителей Татарстана в рейтинге поднялась ICL, которая за год взлетела на пять строчек. Сейчас она занимает 18-е место в таблице. Ее выручка за прошлый год — 29 млрд рублей.

В марте этого года сообщалось, что 615 IT-компаний из Татарстана, среди которых 80 резидентов IT-парка, прошли государственную аккредитацию в Минцифры России и теперь могут получать федеральные меры поддержки.

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Маргарита Головатенко