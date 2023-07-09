В Гидрометцентре России предупредили о сильной жаре в Поволжье в ближайшие дни

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В ближайшие дни в ряде регионов России, включая Поволжье, ожидается сильная жара, сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:



— Наиболее жаркая погода в ближайшие дни прогнозируется в Приволжском федеральном округе — температура выше нормы на 6—11 градусов. В Пермском крае, Кировской области, Удмуртии температура будет достигать 33—36 градусов, в Башкортостане — 33—38 градусов, в Татарстане — до 38 градусов, в Оренбургской области — до 40 градусов.

Также жару ощутят жители Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской и Курганской областей — температура в них достигнет плюс 38—41.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Татарстанцев предупреждали и о сильной жаре в период с 9 по 11 июля: в связи с этим Гидрометцентр республики объявил штормовое предупреждение. Так, на территории республики местами в восточных районах ожидается сильная жара +37 градусов.

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Маргарита Головатенко