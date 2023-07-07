Акции татарстанских компаний продолжают расти в этом году

Фото: realnoevremya.ru/Никита Коновальцев (архив)

Аналитическая служба «Реального времени» проанализировала стоимость акций крупнейших татарстанских компаний в январе, марте и октябре 2022 года и сравнила эти данные с текущими котировками.

Так, выяснилось, несмотря на многочисленные санкции и обстановку в мире, акции крупнейших татарстанских компаний показали положительную динамику к марту и даже январю 2022 года.

Например, в январе прошлого года обыкновенная акция ПАО «Татнефть» стоила 499,7 рубля, в марте 2022 она упала на 17,6% к январю — до 411 рубля, а в октябре 2022-го — еще на 6% к марту, до 387,4 рубля. Но уже в июне 2023 года стоимость обыкновенной акции «Татнефти» выросла до 503,7 рубля.

А рост, например, обыкновенных акций ПАО «Нижнекамскнефтехим» к январю 2022 года составил более 10% — стоимость одной обыкновенной акции выросла со 112,65 в январе 2022 года до 124,65 рубля в июне 2023-го.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых подчеркивает, что индекс Мосбиржи сейчас всего на 34% ниже пиковых значений октября 2021 года. По ее словам, это может объясняться уходом иностранцев с рынка: по ее мнению, «текущие уровни индекса Мосбиржи слишком оптимистичны для накопившихся и еще не учтенных рисков».

Подробнее о том, как менялась цена акций других компаний, что на них влияет в 2023 году, а также мнения экспертов читайте в обзоре аналитической службы «Реального времени».

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Илина Хакимова