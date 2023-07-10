Сахар в Татарстане с начала года подорожал на 16%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане за полгода сахар-песок подорожал на 16%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Средняя цена достигла почти 70 рублей за один килограмм.

На 9 января 2023 года 1 кг сахара-песка в Татарстане стоил в среднем 57,27 рубля. На 3 июля средний ценник оценивается в 66,64 рубля.

В конце июня — начале июля сахар-песок в республике подорожал на 0,74, или менее чем на рубль, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

«Реальное время» также выяснило, что за год — с 20 мая 2022-го по 22 мая этого года — сахар в республике подешевел на 28%. Средняя цена опустилась с 83,9 рубля до 60,2 рубля за килограмм.

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Татьяна Демина