С ЕГЭ удалили более 900 школьников в 2023 году
Более 900 человек удалили с Единого государственного экзамена за нарушение правил. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
— К сожалению, и этот год не прошел без удалений, их 969 человек, 327 — за использование средств связи, 390 — за шпаргалки, 252 — за иные нарушения, — передает его слова «РИА Новости».
В Татарстане во время экзаменационной кампании — 2023 одного выпускника удалили с ЕГЭ по русскому языку. Он использовал шпаргалку.
Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин напомнил, что основной период экзаменационной кампании завершился 1 июля. Пока не до конца завершены процедуры апелляции и нет результатов экзаменов, которые проводились в резервный период, поэтому итоги предварительные.
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