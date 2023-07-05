С ЕГЭ удалили более 900 школьников в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Более 900 человек удалили с Единого государственного экзамена за нарушение правил. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

— К сожалению, и этот год не прошел без удалений, их 969 человек, 327 — за использование средств связи, 390 — за шпаргалки, 252 — за иные нарушения, — передает его слова «РИА Новости».



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане во время экзаменационной кампании — 2023 одного выпускника удалили с ЕГЭ по русскому языку. Он использовал шпаргалку.

Глава Минобрнауки Татарстана Ильсур Хадиуллин напомнил, что основной период экзаменационной кампании завершился 1 июля. Пока не до конца завершены процедуры апелляции и нет результатов экзаменов, которые проводились в резервный период, поэтому итоги предварительные.

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Айрат Назипов