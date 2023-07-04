В селе Татарстана ускорили интернет в преддверии чувашского праздника

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона для realnoevremya.ru

МегаФон первым среди операторов построил мобильную инфраструктуру в селе Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района. Здесь 8 июля пройдет республиканский праздник чувашской культуры Уяв. В прошлом году мероприятие собрало более 10 тысяч гостей из других регионов и стран ближнего зарубежья.

Населенный пункт — место притяжения любителей этнографического туризма. Село находится в 165 км от Казани. Здесь построены объекты, связанные с древней культурой чувашей. Крепость, водяная мельница, камни с рунами воссоздают образ Чувашии времен Волжской Булгарии. Кроме того, в Сиктерме-Хузангаево работает парк отдыха «100 лет СССР», где установлена модель ракеты «Восток», а также бюсты Юрия Гагарина и Андрияна Николаева.

Ранее в селе работала базовая станция небольшого размера и мощности. Для усиления сигнала в дни празднования завершения посевных работ оператор разворачивал дополнительный мобильный комплекс связи. Теперь этого не требуется, традиционная сеть обеспечивает жителей и гостей села мобильной передачей данных на средней скорости 20 Мбит/с. С таким интернетом можно оперативно загрузить фильм или заполнить онлайн-ленту фотографиями. Новое оборудование оператора также позволило покрыть сетью LTE деревню Нижнее Колчурино и село Старая Хурада.

«Татарстан — многогранная и многонациональная республика. Небольшие населенные пункты с богатой и уникальной культурой все чаще притягивают туристов. Чтобы сделать еще комфортнее знакомство с традициями и кухней разных народов, мы расширяем покрытие за пределами городов и райцентров. Помимо Сиктерме, в июне инженеры запустили базовые станции в поселениях Нижняя Ошма, Чистое озеро, Усады Лаишевского района», — сообщил Михаил Русинов, директор МегаФона в Татарстане.

Реклама. ПАО «МегаФон»