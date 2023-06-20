Йенс Столтенберг сообщил, что не собирается оставаться генсеком НАТО после осени

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует быть на посту главы Североатлантического альянса до осени текущего года, а других планов у него нет. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Я не планирую продлевать свои полномочия. Мои личные планы заключаются в том, чтобы выполнять свои полномочия до осени, других планов у меня нет, — сказал он в Германии на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Напомним, Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября прошлого года, но в марте 2022-го лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.

В начале этого года Столтенберг заявил, что в отношениях НАТО и России «назад дороги нет» и окончание конфликта на Украине не приведет к нормальным отношениям. Он отметил, что члены альянса должны наращивать траты на оборону, так как этого требует безопасность в «более опасном мире»:

— Я слышу опасения, что наша поддержка Украине увеличивает риск эскалации. Но… теперь не существует вариантов без риска. Пусть ни у кого не будет сомнений: самый большой риск, если президент (России Владимир, — прим. ред.) Путин победит на Украине, — говорил он.

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Максим Кокунин