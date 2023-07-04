В центре Казани построят очередной дом бизнес-класса

Фото: Скриншот realnoevremya.ru эскизного проекта

В центре Казани на ул. Гаяза Исхаки появится очередной жилой дом бизнес-класса на 56 квартир. Его высота составит пять этажей с подземным шестым, в котором предусмотрен паркинг. Застраиваемый участок площадью 0,26 га находится напротив советской пятиэтажки, в которой расположен отдел Следкома по Вахитовскому району Казани.

Строительство только начинается, сдать дом в эксплуатацию в предчистовой отделке планируется под занавес 2026 года. Выдача ключей намечена на 30 июня 2027-го.

Кадастровая стоимость участка, на котором стартует стройка ЖК, 35 млн рублей, но его рыночная цена по результатам оценки на 24 марта 2023 года несколько ниже — 32,92 млн. Вложить в объект компания планирует 721,24 млн рублей, из которых 676,3 млн — заемные средства.

Фото: скриншот realnoevremya.ru эскизного проекта

Площадь застройки участка под дом — 1 266,7 кв. м (застраивается 48% территории). Внутренний двор дома запроектирован на эксплуатируемой кровле паркинга, там появятся детская площадка, зона отдыха взрослого населения и зеленая зона.

Согласно проекту, на 2—5 этажах будет 35 однокомнатных квартир площадью от 39,7 кв. м до 65,7 кв. м, 15 двухкомнатных (от 56,2 до 83,2 кв. м) и 6 трехкомнатных (от 67,1 до 79 кв. м). На первом этаже здания запланированы вестибюль, помещения для персонала, колясочная и шесть коммерческих помещений общей площадью 738,9 кв. м.

Подробнее о новом «элитном жилье», а также мнения экспертов о ходе жилищной застройки центра Казани — в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова