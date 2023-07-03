Эксперты назвали правила использования гаджетов в жаркую погоду

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Крайне негативно на технику, в том числе и на смартфоны, влияют высокие температуры. В первую очередь при жаре страдает аккумулятор, что может привести к поломке гаджета. Эксперты «Мегафона» назвали правила, которых стоит придерживаться для сохранения работоспособности смартфонов летом.

В первую очередь, нельзя оставлять телефон на солнце, особенно в закрытой машине. Смартфон может быстро разрядится или вовсе выйти из строя.

Во-вторых, нужно закрывать ненужные приложения, работающие в фоновом режиме, и отключать модуль Wi-Fi. Также не стоит загружать на жаре большие файлы. От большого количества операций устройство нагревается.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, яркость экрана следует сделать минимальной. Это также способствует поддержанию заряда гаджета.

В случае если смартфон уже раскалился, необходимо сделать следующее:

снять чехол и защитную пленку — это увеличит теплоотдачу;

если смартфон стоял на зарядке, отключить ее;

положить гаджет в прохладное место. При этом нельзя остужать его в холодильнике или прикладывать лед;

не пользоваться устройством некоторое время, пока оно не придет в норму.

Напомним, на этой неделе в Татарстане установится сухая и жаркая погода. Гидрометцентр республики прогнозирует до +35 градусов.

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Елизавета Пуншева