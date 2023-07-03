Российские войска за месяц уничтожили 16 танков Leopard

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России (архив)

С 4 июня российским войскам удалось уничтожить 16 танков Leopard. Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

— Только на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских Вооруженных Сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, — озвучил цифры Шойгу.

По его данным, за прошедший месяц российскими подразделениями войск противовоздушной обороны перехвачено 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов. Всего с 4 июня на всех направлениях украинские войска лишились около двух с половиной тысяч единиц различного вооружения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия, — подытожил он.

Две недели назад Шойгу заявил, что западные страны планируют поставить украинской армии в 2023 году 250 танков, в том числе 120 Leopard. По прогнозам, в это число войдут 31 Abrams и 95 танков Т-72.

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Айрат Назипов