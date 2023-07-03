Прокуратура нашла нарушения в работе Госкомитета Татарстана по туризму

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прокуратура Татарстана нашла нарушения в реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Как рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, нарушение допустили сотрудники Государственного комитета республики по туризму.

— Вопреки закону не соблюдены условия и сроки предоставления юридическим лицам субсидий на создание модульных некапитальных средств размещения в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — рассказал Галиев.

По итогам проверки прокуратура направила в адрес председателя Госкомитета представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении руководителя ведомства возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.15.5 КоАП РФ (нарушение условий предоставления субсидий). Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в апреле сотрудники надзорного ведомства пресекли нарушения при продаже загородного клуба «Утрау» в Зеленодольском районе. Объект построили с привлечением бюджетных средств по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». По условиям соглашения, продавать эти дома было нельзя. Тогда прокуратура пришла к выводу, что Госкомитет Татарстана по туризму не обеспечил надлежащий контроль соблюдения порядка и условий предоставления субсидий, включая часть достижения целей инвестпроекта. Прокуратура объявила предостережение о недопустимости нарушения закона руководителю фирмы-грантополучателя и внесло представление руководителю регионального госкомитета по туризму.

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Айрат Назипов