СИБУР запустил в Нижнекамске второй тематический маршрут, посвященный ученому-химику Борису Бызову

«Нам очень нравится эта идея»

Вслед за «Лемаевским» в Нижнекамске вышел на линию второй тематический трамвайный маршрут. Он посвящен известному русскому ученому-химику, одному из основоположников науки о резине и каучуке — Борису Бызову. Помимо интересных фактов из жизни ученого, здесь также можно найти информацию о производстве каучуков «Нижнекамскнефтехима».

СИБУР реализует в Нижнекамске цикл «Нефтехимические маршруты», направленный на поддержку экологичного вида транспорта. Новое креативное оформление трамваев позволит привлечь большее внимание горожан к этому способу перемещения по городу, сделать его популярнее. Это соответствует и трендам устойчивого развития, ведь общественный транспорт на электротяге считается одним из наиболее экологичных.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Открывая очередной тематический трамвайный маршрут, мы хотим, чтобы горожане смогли узнать больше об истории своего города, тесно связанную с созиданием на благо страны и более глубоко погрузились в процессы, которые происходят на «Нижнекамскнефтехиме». Через рассказ о выдающихся химиках, нашем предприятии и его продукции, горожане, в том числе молодое поколение, смогут осознать, какой колоссальный труд был вложен учеными, производственниками, несколькими поколениями нижнекамцев, для того, чтобы предприятие стало одним из ведущих российских нефтехимических комплексов, а Нижнекамск — уютным, красивым, комфортным для жизни городом, историю которого мы сегодня продолжаем создавать все вместе, — подчеркивает Марат Фаляхов, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима».

Как отмечают в Горэлектротранспорте, прежде чем выпустить тематические трамваи на линию, вагоны сначала ремонтируют, а затем оформляют в едином стиле.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Сказать, что мы довольны, значит ничего не сказать. И нам, и пассажирам очень нравится эта идея. Тематический трамвай притягивает взгляды, сразу же хочется сесть в него и проехать по городу. Люди с интересом рассматривают фотографии, читают информационные стенды, обсуждают между собой оформление трамвая. Приятно смотреть, как благодаря СИБУРу, преображается Нижнекамск, — подчеркнула Гульнара Кукшинова, начальник службы движения Горэлектротранспорта.

Водитель трамвая с 27-летним стажем Альфия Данилова подчеркивает, что сидеть за «штурвалом» такого яркого и креативного трамвая — одно удовольствие.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Я работаю наставником у начинающих водителей трамвая. Хочу сказать, что многие хотят сидеть рулем именно тематических маршрутов. Эти вагоны — одни из самых современных, удобные в управлении. А салон трамвая больше напоминает музейную экспозицию, где представлены исторические черно-белые снимки, история «Нижнекамскнефтехима», биографии известных исторических деятелей таких, как Николай Лемаев и Борис Бызов. Попадая в трамвай, сразу окунаешься в атмосферу созидания, — делится впечатлениями Альфия Данилова.

«Яркий и необычный дизайн поднимает настроение»

«Бызовский» маршрут, как и «Лемаевский», будет курсировать по самому длинному и популярному в Нижнекамске второму маршруту. Он пролегает от трамвайного депо до поселка Красный Ключ, по пути следования трамвай ежедневно будет проезжать улицу Бызова и Бызовский рынок, названные в честь знаменитого ученого.

Мария Писарева стала первой пассажиркой «Бызовского» маршрута. Женщина призналась, что сегодня впервые узнала подробную информацию об ученом-химике — его биографию, о вкладе в развитие российской нефтехимии.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Я 40 лет живу в доме по улице Бызова и, к своему стыду, ничего не знаю о человеке, в честь которого названа эта улица. Оказывается, он создал теорию вулканизации нефти, стал первым в Советском Союзе ученым, разработавшим процесс получения синтетических каучуков из нефтепродуктов, — не скрывая удивления, говорит пенсионерка.

Интересный факт. Открытый профессором Борисом Бызовым способ производства синтетического каучука из углеводородов взят за основу производства каучуков «Нижнекамскнефтехима». Об этом здесь тоже можно прочитать на информационных стендах.

— Сегодня утром я ехал на «Лемаевском» маршруте, а сейчас — на «Бызовском». Приятно удивлен тем, что в салоне представлено столько новой и познавательной информации о нашем городе и предприятии. Яркий и необычный дизайн поднимает настроение, — признается еще один пассажир трамвая Дмитрий Осипов.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«Это настоящая передвижная энциклопедия»

Тематический маршрут рассказывает также и об истории создания на «Нижнекамскнефтехиме» каучукового производства, о его главных исторических вехах — от получения первых брикетов продукции до сегодняшнего дня и новых инвестпроектов: значимых этапах развития производства, получении новых видов синтетического и бутилового каучука, о предназначении этой продукции и широком ее применении.

В оформлении трамвая использованы архивные фотографии, погружающие в историю нижнекамского предприятия СИБУРа, а также фотографии о сегодняшних достижениях компании.

Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Я приехала из Казани. Хочу сказать, что у нас в городе таких трамваев нет. Это же настоящая передвижная энциклопедия о нефтехимической отрасли России. Эта информация будет полезна как детям, так и взрослым. Очень интересно, — поделилась впечатлениями Валентина Курмина.

В салоне также размещены куар-коды сайта междунамихимия.рф, просканировав которые пассажиры «Бызовского маршрута» могут виртуально прогуляться по знаковым местам Нижнекамска, познакомиться с биографиями выдающихся русских химиков, узнать интересные факты о химии от YouTube-канала «Научпок» и принять участие в увлекательном квизе.

Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим». Фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Следующим трамвайным маршрутом станет «Менделеевский», посвященный русскому ученому Дмитрию Менделееву.

Помимо этого, СИБУР совместно с администрацией Нижнекамска планирует поддерживать изменения в городской среде с помощью стрит-арта, развивать активные местные сообщества, заинтересованные в творческой реализации и благоустройстве родного города. В ближайшее время в городе появятся тематические муралы и малые архитектурные формы. Традиционно лучшие варианты будут вынесены на голосование жителей.

Лилия Егорова, фото предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»