Только треть выпускников зеленодольского медколледжа останутся работать в районе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Среди выпускников зеленодольского медицинского колледжа только треть останется работать в районе, сообщили в пресс-службе района.



Сегодня 150 выпускников получили дипломы, 41 из них — с отличием. В Зеленодольской ЦРБ из них останутся 47 человек:

— Вы люди, которые никогда не останутся без работы. В республике наблюдается большой спрос на медицинские кадры, и вас уже ждут в медучреждениях семи муниципалитетов Татарстана, а также в Казани. 47 ребят остаются в Зеленодольской ЦРБ работать на благо жителей нашего района! — отметил Михаил Афанасьев, поздравляя выпускников.

Также медики получили поздравления от председателя Общественного совета при Министерстве здравоохранения Татарстана Чингиза Махмутова, главврача Зеленодольской ЦРБ Рамиля Мухаматдинова и директора медколледжа Веры Семеновой.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

24 выпускника — специалисты направления «Лечебное дело», 114 — «Сестринское дело», еще 12 человек — «Фармация». Выпускники пополнят ряды медиков Арского, Лаишевского, Высокогорского, Верхнеуслонского и других муниципалитетов.

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Маргарита Головатенко