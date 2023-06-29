В Госдепе ответили на вопрос о возможности отправки американских войск на Украину

В Госдепе прокомментировали высказывания заявления бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, который допустил возможность отправки войск членов альянса на Украину. В ведомстве подчеркнули, что США не рассматривают такой вариант развития событий.

— Президент дал очень четко понять, что американские войска не будут отправлены на Украину, — цитирует «РИА Новости» официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера.

В начале февраля Боррель заявил, что страны Евросоюза никогда не рассматривали отправку своих войск на Украину. По его словам, Киеву необходимо помогать всеми возможными способами, которые не предполагают прямого участия ЕС в конфликте.

При этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что военные стран — членов ЕС уже давно отправлены на Украину.

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Айрат Назипов