За сутки в России потушили 37 природных пожаров
В России за сутки потушили 37 природных пожаров на площади около тысячи гектаров. Об этом сообщают в Авиалесоохране.
— По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.06.2023 в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 37 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 538 гектаров, — подчеркивается в сообщении.
Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Якутии. Там к полуночи 29 июня действовал 21 пожар на площади 10 028 гектар.
Напомним, президент России Владимир Путин призвал правительство рассмотреть вопрос возможности введения уголовной ответственности за намеренные поджоги травы и леса. Доложить главе государства о проделанной работе необходимо до 1 августа 2023 года.
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