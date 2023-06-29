За сутки в России потушили 37 природных пожаров

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В России за сутки потушили 37 природных пожаров на площади около тысячи гектаров. Об этом сообщают в Авиалесоохране.

— По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.06.2023 в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 37 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 538 гектаров, — подчеркивается в сообщении.

Наибольшая площадь возгорания зафиксирована в Якутии. Там к полуночи 29 июня действовал 21 пожар на площади 10 028 гектар.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал правительство рассмотреть вопрос возможности введения уголовной ответственности за намеренные поджоги травы и леса. Доложить главе государства о проделанной работе необходимо до 1 августа 2023 года.

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Елизавета Пуншева