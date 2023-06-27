Финляндия планирует ужесточить ограничения на въезд для россиян

Финляндия планирует ужесточить ограничения на въезд граждан России. Об этом сообщает RT со ссылкой на финское правительство.

Власти считают, что поездки российских граждан могут еще больше поставить под угрозу международные отношения Финляндии.

— Поэтому следует продолжать ужесточать ограничения на поездки, не связанные с острой необходимостью, чтобы предотвратить злоупотребления, — пришли к выводу в правительстве.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В конце мая стало известно, что Россия закроет два отделения финского консульства. Посла Финляндии в Москве Атти Хелантеря уведомили об отзыве с 1 июля согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, функционировавших с начала 1990-х годов. С этой же даты Россия закрывает канцелярию посольства страны в городе Лаппеенранта.



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Айрат Назипов