ВЦИОМ: почти половина россиян считают, что употребление наркотиков — это болезнь

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Почти половина россиян — 41% — считают, что употребление наркотиков — это болезнь, наркоманам нужна медицинская помощь. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно Всемирному докладу ООН о наркотиках за 2022 г., в мире около 284 миллионов человек в возрасте 15—64 лет употребляли наркотики, что на 26% больше, чем в предыдущем десятилетии.

Почти четверть россиян — 23% — демонстрируют более радикальное отношение к наркоманам, считая их опасными людми, которых нужно изолировать.

Нейтральная позиция («употребление наркотиков — частное дело каждого, я таких людей не осуждаю») практически не имеет поддержки (4%). Но это мнение в два раза чаще разделяет молодежь 25—34 лет (8% vs. 4% среди всех россиян).

Еще 28% считают, что наркомания — социальная проблема и меры профилактики должны касаться всего общества. Отметим, что в 2014 году социальную проблему в наркомании видео 37% опрошенных, полагая, что лечить надо само общество.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На вопрос о том, как за последние годы изменилось количество людей, употребляющих наркотики, россияне в разные годы отвечали по-разному: с 2018 по 2021 год вариант «людей, употребляющих наркотики, стало больше» звучал все реже (2018 г. — 47%, 2019 г. — 45%, 2021 г. — 30%).

В этом году показатель вновь вырос до 35%. Еще 18% сегодня полагают, что «людей, употребляющих наркотики, стало меньше». Не замечают изменений 16%, около трети затруднились с ответом на этот вопрос (31%).

Абсолютное большинство россиян (89%) считают, что даже слабые, «мягкие» наркотические вещества опасны для здоровья и не могут так же свободно продаваться и употребляться как табак и алкоголь.

В апреле мы писали, что в Казани снижается заболеваемость наркоманией. В 2022 году было выявлено впервые в жизни 282 больных с зависимостью, и заболеваемость составила 22,4 на 100 тысяч населения против 23,5 в 2021 году.

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Илина Хакимова