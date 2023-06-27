Исполком Набережных Челнов хочет расторгнуть договор аренды земли с «Камгэсом»

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Расторгнуть договор аренды

Как выяснило «Реальное время», исполком Набережных Челнов попытался расторгнуть договор аренды земли с АО «Камгэсэнергострой», а также потребовал выплаты задолженности и неустойки за пользование участком. Компания оставила претензию без ответа, и стороны встретились в суде.

Спор возник вокруг земельного участка в 2,4 гектара на Мензелинском тракте, 136/2, с разрешенным использованием под производственную базу (к/н 16:52:090204:313).

Согласно материалам дела, договор об аренде земли был подписан в январе 2021 года сроком до января 2070 года. Как сообщили в исполкоме автограда, застройщик свои обязанности по оплате надлежащим образом не исполнял, в связи с чем за период с 16 декабря 2020 года по 14 июня 2022 года образовался долг в размере около 607 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Оказалось, что в июне прошлого года «Камгэс» сдал муниципальную землю ООО «Ярдэм» по договору субаренды. С этого момента участком пользовался субарендатор.



Договор оставить, долг выплатить

Как следует из заключения суда, ответчик подтвердил наличие задолженности по арендной плате. Однако указал, что сумма долга ниже.

Суд произвел перерасчет, после чего основная сумма долга составила почти 590 тысяч рублей. Истец, в свою очередь, заявил требование о взыскании с ответчика неустойки. «Камгэс» в ответ подал ходатайство о снижении ее размера, не предъявив при этом доказательств. «На основании изложенного, довод ответчика о несоразмерности начисленной неустойки подлежит отклонению», говорится в материалах дела.

Фото: realnoevremya.ru

Однако суд произвел перерасчет периода начисления неустойки. Так, итоговая ее сумма оказалась почти на 100 тысяч рублей меньше изначальных требований истца.

Что касается расторжения договора об аренде земли, суд признал, что для этой части иска достаточных оснований не имеется, поскольку с января 2021 года права на аренду участка принадлежат уже ООО «Ярдэм».

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Елизавета Пуншева