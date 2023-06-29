«Летай» обеспечил сетью 4G территории Кремлевской набережной, Нацбиблиотеки и места празднования Сабантуя

Фото: предоставлено ПАО «Таттелеком» для realnoevremya.ru

В мае пакетный трафик оператора мобильной связи «Летай» вырос на 5,7%, голосовой — на 5,8%. Это стало возможным благодаря развитию сети 4G. Модернизировали базовые станции, обслуживающие территории общественных пространств как в Казани, так и в муниципальных районах Татарстана.



В том же месяце в столице появились новые базовые станции «Летай» на Кремлевской набережной и рядом с Национальной библиотекой Татарстана. Это позволило посетителям популярных мест мегаполиса делиться контентом в соцсетях и мессенджерах практически мгновенно. Кроме того, «Летай» не обходит вниманием национальные праздники: оперативно подстраиваясь под потребности абонентов, компания расширила емкость более чем 50 базовых станций, находящихся в местах проведения Сабантуя, прошедшего как в Казани, так и в районах республики.

Начало отпускного сезона привело к миграции трафика за город. И чтобы пользователям было комфортнее жить и работать в дачных поселках, «Летай» локально повысил качество связи и скорость передачи данных.

Также за май было построено 29 базовых станций в 22 населенных пунктах муниципальных районов Татарстана (Азнакаевского, Дрожжановского, Камско-Устьинского, Нурлатского, Рыбно-Слободского, Спасского и Тетюшского). 13 из них впервые получили мобильный интернет. Новые базовые станции появились в Сокурах (Лаишевский район) и казанском микрорайоне Киндери. Еще пять вышек модернизировали в Набережных Челнах, одна из них обслуживает ТРК «Сити Молл».

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