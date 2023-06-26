Кешбэк 10% за ЖКХ и 5 рублей за поездки в транспорте: для чего татарстанцы открывают новую Карту жителя
В Татарстане запустили новую Карту жителя, которая представляет собой не только банковскую карту, но и ключ к большому перечню социальных сервисов.
Среди преимуществ, которыми можно будет воспользоваться уже с 1 июля 2023 года, — кешбэк 10% на оплату услуг ЖКХ и кешбэк 5 рублей за проезд в общественном транспорте по всей Республике Татарстан.
По карте можно без комиссии оплачивать ЖКХ, налоги, госпошлины и другие услуги на портале Госуслуг РТ, а также пользоваться республиканским сервисом социальных услуг «Забота». Использовать Карту жителя можно и в качестве электронного читательского билета в Национальной библиотеке РТ.
Дополнительные финансовые бонусы, доступные владельцам Карты жителя — 10 % годовых на остаток по карте на сумму от 30 000 до 100 000, кешбэк 1,25% при покупках по карте на сумму более 20 000 в месяц, кешбэк до 45,5% от партнеров программы лояльности «Сливки», а также кешбэк и скидки по программе лояльности «Привет, Мир!».
Функционал и список преимуществ карты планируется постоянно расширять.
Эмитент карты — Ак Барс Банк.
Оформить карту можно по ссылке.
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