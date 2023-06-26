Татарстан вошел в число лидеров по темпу прироста числа раскрытых преступлений прошлых лет

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстан по итогам января—мая 2023 года вошел в число регионов-лидеров России по темпу прироста числа раскрытых преступлений прошлых лет. Их количество выросло почти на треть — на 31,3%, следует из данных МВД России.

Лидером стала республика Алтай. Число раскрытых преступлений прошлых лет увеличилось на 97%.

В топ-3 также вошли Тверская область и Хакасия. Прирост составил 60% и 56% соответственно.

Следом идут Ставропольский край (+49,1%), Томская область (+45,3%), Саратовская область (+44,6%), Ленинградская область (+41,1%), Ненецкий автономный округ (+36,4%) и Тульская область (+32,6%). Татарстан замыкает топ-10.

По данным МВД России, в Татарстане за январь—май 2023 года зарегистрировали 23 303 преступления. Это на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина