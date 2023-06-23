За год средняя стоимость складов в Казани выросла почти в 4 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В первой половине июня 2023 года на «Авито Недвижимости» для покупки доступно более 4 200 складских помещений, а для аренды — свыше 21 000, эти показатели превышают прошлогодние на 16% и 7% соответственно. Вместе с предложением вырос и спрос: покупкой складов интересуются на 23% чаще, а арендой — на 21%.

Средняя стоимость складов в Казани выросла почти в 4 раза (59,5 млн рублей), в то время как цена аренды упала на 16,4% (120 тыс. рублей).

В целом по Казани спрос на покупку складских помещений вырос на 62%. Однако самая впечатляющая динамика у Кирова (+250%), Волгограда (+150%), Калининграда (+141%), Сочи (+118%) и Ростова-на-Дону (+84%). А вот сильнее всего интерес к складам снизился в Рязани (-45%), Ижевске (-37%), Ставрополе (-26%) и Самаре (-20%).

Фото: realnoevremya.ru

Самые дорогие склады по стоимости за объект в Нижнем Новгороде — здесь за помещение в среднем придется заплатить 80 млн рублей. Также в топ-5 по дороговизне вошли Барнаул (50 млн рублей) и Краснодар (43 млн рублей). Наиболее доступные склады в Тюмени (400 тыс. рублей в среднем), Рязани (475 тыс. рублей) и Ставрополе (950 тыс. рублей).



По стоимости квадратного метра рейтинг выглядит иначе: самые дорогие склады расположены в Москве (138 тыс. рублей, -7% к июню 2022 года).

Спрос на аренду складских помещений в Казани вырос на 8%.

Но больше всего посетители платформы стали интересоваться съемом складов в Самаре (+54%), Рязани (+53%), Ставрополе (+44%), Екатеринбурге и Саратове (оба прибавили по 44%). Сильнее других городов снизился интерес к аренде объектов такого формата в Симферополе (-45%), Севастополе (-45%) и Туле (-43%).

Дороже всего арендовать склад в Воронеже (160 тыс. рублей в месяц), Краснодаре и Тюмени (по 100 тыс. рублей в месяц).

Главные тренды казанского рынка коммерческой недвижимости в этом году — новые форматы гибких офисов и коворкингов, редевелопмент объектов, развитие стрит-ретейла и «нарезка» больших площадей под мелкую торговлю и сферу услуг. В то же время, как отмечают эксперты, рентабельность объектов в отдельных сегментах сократилась, а сроки окупаемости выросли. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова