В Татарстане просроченная задолженность по зарплате отсутствует 11 месяцев подряд

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В Татарстане на начало лета 2023 года не зарегистрировано просроченной задолженности по зарплате. В республике она отсутствует 11 месяцев подряд — с 1 июля прошлого года, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Татарстан — один семи регионов Приволжского федерального округа, где на 1 июня отсутствует просроченная задолженность. В списке также Башкирия, Мордовия, Кировская, Оренбургская, Самарская и Ульяновская области.

Самая большая просроченная задолженность среди регионов ПФО зарегистрирована в Саратовской области 12,1 млн рублей. Следом идут Чувашия (7 млн), Удмуртия (1,1 млн), Пензенская область (900 тысяч), Нижегородская область (400 тысяч), Пермский край и Марий Эл (по 200 тысяч).

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Общая сумма просроченной задолженности в Приволжском федеральном округе на 1 июня 2023 года составила 21,9 млн рублей, следует из данных Росстата. В целом по России сумма оценивается в 638,4 млн рублей.

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Татьяна Демина