В Роскомнадзоре ответили на вопрос о планах разблокировать Twitter

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Оснований для разблокировки социальной сети Twitter в России по-прежнему нет. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве отреагировали на слова владельца сервиса Илона Маска. Он заявил, что Twitter должен подчиняться законам той страны, в которой он работает. Соответствующее заявление американский миллиардер сделал после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Йорке.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В апреле заместитель председателя Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил рассмотреть вопрос о снятии блокировки с Twitter. По его мнению, для российских госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России.

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Айрат Назипов