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В Госдуме предложили разблокировать Twitter в России

11:41, 10.04.2023
В Госдуме предложили разблокировать Twitter в России
Фото: duma.gov.ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил рассмотреть вопрос о снятии блокировки с Twitter. Мнение депутат выразил в своем telegram-канале.

— Что касается снятия ограничений с госведомств. Многие из них пока не спешат возобновлять работу аккаунтов — тем более что Twitter в РФ официально заблокирован. Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства. Если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства РФ, — написал он.

По мнению Горелкина, для российских госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России.

Фото: pixabay.com

Напомним, в Twitter разгорелся скандал из-за высказывания зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева относительно Украины. Он написал, что этой страны скоро не будет на планете. Предприниматель и владелец американской компании отказался удалять его пост.

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Айрат Назипов
Технологии

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