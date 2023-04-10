Самый высокий уровень регистрируемой безработицы в Татарстане зафиксировали в Нижнекамском районе
В марте 2023 года уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,34% — это 6 909 безработных. Такие сведения опубликованы в отчете Министерства труда республики.
Муниципалитетами с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы в прошлом месяце стали Нижнекамский, Тюлячинский и Верхнеуслонский районы. Самый низкий уровень зафиксирован в Менделеевском, Лаишевском и Мензелинском районах.
Рейтинг уровня безработицы выглядит следующим образом:
- Нижнекамский 0,58%;
- Тюлячинский 0,55%;
- Верхнеуслонский 0,53%;
- Сабинский 0,49%;
- Казань 0,43%;
- Сармановский 0,41%;
- Елабужский 0,40%;
- Камско-Устьинский 0,40%;
- Бавлинский 0,36%;
- Муслюмовский 0,35%.
В феврале уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 0,36%. Муниципалитетами с самым высоким уровнем регистрируемой безработицы в том месяце стали Верхнеуслонский (0,77%), Тюлячинский (0,61%) и Нижнекамский (0,59%) районы.
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