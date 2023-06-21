На питание школьников Кировского и Московского районов Казани готовы выделить 193 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На питание учеников начальных классов школ Кировского и Московского районов Казани в учебном году 2023/2024 готовы направить 193 млн рублей, выяснило «Реальное время». Финансирование обеспечат из городского бюджета.

В списке 35 школ. Питание рассчитано на учеников 1—4-х классов в 2023 и 2024 годах. Стоимость одного приема пищи оценивается в 66,8 рубля.

В списке продуктов питания, необходимых для приготовления блюд для младшеклассников школ Кировского и Московского районов Казани, картофель, лук, капуста, столовая свекла, свежие томаты и огурцы, замороженная стручковая фасоль, яблоки, груши, бананы, соленые огурцы. В перечне, который состоит из 103 позиций, также вафли, печенье, фруктовые соки и повидло, черный и зеленый чай, кабачковая икра, консервированный зеленый горошек и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На организацию питания учеников 40 школ Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, а также 47 школ Вахитовского и Приволжского районов планируют выделить 473,8 млн рублей. Заключить намерены два контракта — на 212,5 млн и почти 261,3 млн рублей.



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Татьяна Демина