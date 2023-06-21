Сотрудник МЧС вместе со своим отцом спас из пожара мужчину в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани вечером 18 июня загорелся многоквартирный жилой дом в Казани по адресу Павлюхина,101. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

В этот момент мимо дома на личном автомобиле в свободное от службы время проезжал начальник 113-й пожарно-спасательной части 7 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Татарстану капитан внутренней службы Раиль Шаймарданов вместе со своим отцом Рустемом Шаймардановым. От соседей они услышали, что пожарные уже вызваны, а в горящей на 4 этаже квартире остался мужчина.

Шаймардановы приняли решение спасти хозяина квартиры до приезда пожарных. Они вывели мужчину из дома и оказывали ему первую помощь до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Спасённого гражданина 1952 года рождения с ожогами верхних дыхательных путей и верхних конечностей 1-2 стадий, 15% госпитализировали в ожоговое отделение РКБ.

Решено ходатайствовать Шармадановым награждение за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении человеческой жизни на пожаре, государственной наградой России — медалью «За отвагу на пожаре».

«Реальное время» уже сообщало, что 18 июня ночью в Казани в одной из квартир на 4 этаже многоквартирного жилого дома по ул. Павлюхина случился пожар. Происходило горение вещей на площади 2 кв. метров в квартире.

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Елизавета Пуншева