Проведение Дня молодежи в Татарстане подешевело на 14%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Контракт на проведение республиканского Дня молодежи в Татарстане заключили на 3,44 млн рублей. Сумма оказалась на 14% меньше начальной цены, выяснило «Реальное время».

На заключение контракта было шесть претендентов. Они запросили за свои услуги 3,44 млн, 3,46 млн, 3,6 млн, 3,68 млн, 3,84 млн и 4 млн рублей.

Контракт в итоге достался индивидуальному предпринимателю из Казани. Займется организацией и проведением Дня молодежи Радик Хисамов, бывший совладелец местного ООО «Весна». Согласно открытым данным, это его первый контракт с ведомством.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, начальная цена контракта на реализацию республиканского Дня молодежи в 2023 году составляла 4 миллиона рублей. Такую сумму готовы были выделить из бюджета Татарстана.

Подрядчик должен обеспечить мероприятие различным оборудованием, предоставить главную сцену и техническое обеспечение, организовать электрическое дооснащение площадок и их звуковое обеспечение. Необходимо предоставить металлорамки и досмотровые палатки, организовать медицинское сопровождение. Он также обязуется обеспечить День молодежи канцелярией: планшетками, бейджами и лентами для них, бумажными браслетами и пригласительными.

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Татьяна Демина