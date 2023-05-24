Татарстан потратит на республиканский День молодежи 4 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Татарстан потратит на проведение республиканского Дня молодежи в 2023 году 4 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Подрядчик должен обеспечить мероприятие различным оборудованием, предоставить главную сцену и техническое обеспечение, организовать электрическое дооснащение площадок и их звуковое обеспечение. Необходимо предоставить металлорамки и досмотровые палатки, организовать медицинское сопровождение.

Подрядчик также обязуется обеспечить День молодежи канцелярией: планшетками, бэйджами и лентами для них, бумажными браслетами и пригласительными.

Заказчиком выступает Министерство молодежи Татарстана. Заявки принимаются до 1 июня, подрядчика определят 5 июня.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Всероссийский день молодежи в Казани отметят в экстрим-парке «Урам». Согласно распоряжению президента России, празднование переносится с 27 июня на последнюю субботу месяца — в этом году праздник выпадает на 24 июня.



«Урам» станет главной площадкой Дня молодежи в столице Татарстана. В нем пройдут образовательные и спортивные события, день завершится праздничным концертом с выступлением хедлайнера.

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Маргарита Головатенко