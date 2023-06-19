Голикова сообщила о производстве в России 62% потребляемых в стране фармпрепаратов

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Более 60% всех потребляемых лекарственных препаратов в России производят в стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



По ее словам, выпуск лекарств в России осуществляется практически во всех ключевых сегментах фармрынка. Она привела данные Росстата, по которым по итогам 2022 года объем производства отечественных лекарств составил 608 млрд рублей. По сравнению с 2009 годом удалось добиться прироста производства на 533%, по сравнению с 2021 годом — на 11%.

Голикова указала, что в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов создана технологическая возможность производства по 667 международным непатентованным наименованиям, это 82% от общего числа (всего — 815 наименований).

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Правительство утвердило новую стратегию развития фармацевтической промышленности. Она направлена на рост выпуска в России качественных, эффективных и безопасных лекарств и повышение их доступности. Стратегия будет рассчитана до 2030 года.

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Маргарита Головатенко