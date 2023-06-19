«Ак Барс» озвучил планы на лето
Хоккейный клуб «Ак Барс» озвучил планы на лето. 21 июля игроки прибудут в Казань, пройдут медосмотр в следующие два дня. Уже 24 июля начнутся тренировки на базе. Спортсмены будут тренироваться до 3 августа, сообщили в пресс-службе клуба.
- 4 августа «барсы» сыграют с ХК «Нефтяник» в ДС «Юбилейный» в Альметьевске;
- 5 августа состоится матч «Ак Барс» — «Лада» в казанской «Татнефть Арене»;
- 6—9 августа вновь пройдут тренировки на базе в Казани;
- 10—14 августа — Кубок TANECO, Казань;
- 15—22 августа — тренировки на базе, Казань;
- 23—26 августа — Кубок Генератора Челябинской области, Челябинск;
- 27—31 августа — тренировки на базе, Казань;
- 1 сентября — «Кубок открытия», «ЦСКА Арена», Москва.
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Маргарита ГоловатенкоСпортХоккей Татарстан
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