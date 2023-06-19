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«Ак Барс» озвучил планы на лето

19:20, 19.06.2023
«Ак Барс» озвучил планы на лето
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Хоккейный клуб «Ак Барс» озвучил планы на лето. 21 июля игроки прибудут в Казань, пройдут медосмотр в следующие два дня. Уже 24 июля начнутся тренировки на базе. Спортсмены будут тренироваться до 3 августа, сообщили в пресс-службе клуба.

  • 4 августа «барсы» сыграют с ХК «Нефтяник» в ДС «Юбилейный» в Альметьевске;
  • 5 августа состоится матч «Ак Барс» — «Лада» в казанской «Татнефть Арене»;
  • 6—9 августа вновь пройдут тренировки на базе в Казани;
  • 10—14 августа — Кубок TANECO, Казань;
  • 15—22 августа — тренировки на базе, Казань;
  • 23—26 августа — Кубок Генератора Челябинской области, Челябинск;
  • 27—31 августа — тренировки на базе, Казань;
  • 1 сентября — «Кубок открытия», «ЦСКА Арена», Москва.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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