АвтоВАЗ может привлечь на производство осужденных к принудительным работам

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

АвтоВАЗ может привлечь на завод в Тольятти осужденных к принудительным работам, заявил глава компании Максим Соколов в интервью телеканалу РБК.



По его словам, АвтоВАЗ ощущает дефицит рабочей силы на заводе в Тольятти:

— Мы планируем увеличить выпуск объемов нашей продукции на 20%, мощность наших конвейеров позволяет, но чтобы увеличивалась скорость, должны быть дополнительные рабочие руки. Этих рук как раз не хватает.

На площадку в следующем году планируют привлечь около 4 тысяч человек. Из них осужденных могут привлечь около одной-двух сотен:

— Не думаю, что будет больше, потому что требуются квалифицированные кадры, — отметил он. Соколов добавил, что они будут получать зарплату.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В мае АвтоВАЗ сообщил о переносе корпоративного отпуска сотрудников на более ранний срок — с 29 мая по 19 июня, чтобы не вводить режим простоя из-за срыва поставок комплектующих.



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Маргарита Головатенко